На Харьковщине без света из-за непогоды остаются более 1,5 тыс. абонентов

Из-за непогоды в Харьковской области по состоянию на 9:00 обесточены 1,6 тысячи потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В результате вражеских обстрелов без напряжения около 16 тысяч потребителей, добавили в Минэнерго.