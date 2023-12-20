На Харьковщине без света из-за непогоды остаются более 1,5 тыс. абонентов
Фото: Министерство энергетики Украины
Из-за непогоды в Харьковской области по состоянию на 9:00 обесточены 1,6 тысячи потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В результате вражеских обстрелов без напряжения около 16 тысяч потребителей, добавили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, непогода, обстрелы, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за непогоды в Харьковской области по состоянию на 9:00 обесточены 1,6 тысячи потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Украины.".