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Три атаки та авіаудар на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Події 07:33   20.12.2023
Оксана Горун
Три атаки та авіаудар на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні поінформував про штурми ворога поблизу Синьківки на Харківщині, а також нічну атаку “шахедів” по Україні.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті за добу сталося 87 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 26 авіаційних ударів (у тому числі – по Синьківці Харківської області), здійснила 87 обстрілів з РСЗВ, а також запустила по Україні кілька груп “шахедів”.

“Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Також, поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару чотирма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України три БпЛА знищено“, – поінформували в Генштабі.

Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили російські ракети. Мер міста повідомив про мінімум два “прильоти” по транспортному депо в одному з найбільш постраждалих районів. Також 110 населених пунктів України були під артилерійськими обстрілами.

Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження окупантів. А ракетники вразили ще три райони зосередження, пункт управління, три засоби артилерії та чотири склади боєприпасів противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні поінформував про штурми ворога поблизу Синьківки на Харківщині, а також нічну атаку “шахедів” по Україні".