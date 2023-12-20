Три атаки та авіаудар на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
Генштаб у ранковому зведенні поінформував про штурми ворога поблизу Синьківки на Харківщині, а також нічну атаку “шахедів” по Україні.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом на фронті за добу сталося 87 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 26 авіаційних ударів (у тому числі – по Синьківці Харківської області), здійснила 87 обстрілів з РСЗВ, а також запустила по Україні кілька груп “шахедів”.
“Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Також, поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару чотирма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України три БпЛА знищено“, – поінформували в Генштабі.
Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили російські ракети. Мер міста повідомив про мінімум два “прильоти” по транспортному депо в одному з найбільш постраждалих районів. Також 110 населених пунктів України були під артилерійськими обстрілами.
Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження окупантів. А ракетники вразили ще три райони зосередження, пункт управління, три засоби артилерії та чотири склади боєприпасів противника.
Читайте також: Вибухи в Харкові: Терехов повідомив про два “прильоти” біля житлових будинків
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три атаки та авіаудар на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні поінформував про штурми ворога поблизу Синьківки на Харківщині, а також нічну атаку “шахедів” по Україні".