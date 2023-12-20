Три атаки та авіаудар на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні поінформував про штурми ворога поблизу Синьківки на Харківщині, а також нічну атаку “шахедів” по Україні.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті за добу сталося 87 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 26 авіаційних ударів (у тому числі – по Синьківці Харківської області), здійснила 87 обстрілів з РСЗВ, а також запустила по Україні кілька груп “шахедів”.

“Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Також, поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару чотирма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України три БпЛА знищено“, – поінформували в Генштабі.

Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили російські ракети. Мер міста повідомив про мінімум два “прильоти” по транспортному депо в одному з найбільш постраждалих районів. Також 110 населених пунктів України були під артилерійськими обстрілами.

Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження окупантів. А ракетники вразили ще три райони зосередження, пункт управління, три засоби артилерії та чотири склади боєприпасів противника.