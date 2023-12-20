Три атаки и авиаудар на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ

Генштаб в утренней сводке проинформировал о штурмах врага вблизи Синьковки на Харьковщине, а также ночной атаке «шахедов» по Украине.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом на фронте за сутки произошло 87 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 26 авиационных ударов (в том числе — по Синьковке Харьковской области), совершила 87 обстрелов из РСЗО, а также запустила по Украине несколько групп «шахедов».

«За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены. Также, в текущие сутки противник нанес очередной авиационный удар четырьмя ударными БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины три БПЛА уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

Напомним, по Харькову ночью ударили российские ракеты. Мэр города сообщил о минимум двух «прилетах» по транспортному депо в одном из наиболее пострадавших районов. Также 110 населенных пунктов Украины были под артиллерийскими обстрелами.

Авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения оккупантов. А ракетчики поразили еще три района сосредоточения, пункт управления, три средства артиллерии и четыре склада боеприпасов противника.