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Били С-300, і не лише по Харкову – начальник ГУНП Тимошко

Події 08:16   20.12.2023
Оксана Горун
Били С-300, і не лише по Харкову – начальник ГУНП Тимошко

Вночі ворог ударив по Харкову та селу Отрадне ракетами С-300, проінформував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“Сьогодні вночі ворог обстріляв Харків та населені пункти в області. В місті пошкоджені інфраструктурні об’єкти, на місцях влучань вибухотехніки виявили залишки російських снарядів С-300. В селі Отрадне вночі зафіксовано два “прильоти”. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами С-300″, – написав Тимошко у фейсбуці.

Також, за його даними, вранці 19 грудня ворог ударив по селищу Куп’янськ-Вузловий з установки “Піон”, поранено 48-річну жінку. Вона в лікарні. А о 00:30 ночі обстріляли Кіндрашівку – там пошкоджено будинки. Вже вранці 20 грудня ворог бив по Курилівці, там спалахнув двоповерховий будинок.

“На місця влучань оперативно виїжджають слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Слідчо-оперативні групи упродовж доби здійснили 16 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових і відкрили два кримінальних провадження. Огляди місць скоєння воєнних злочинів тривають”, — наголосив Тимошко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 08:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог ударив по Харкову та селу Отрадне ракетами С-300, проінформував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".