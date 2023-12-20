Били С-300, и не только по Харькову — начальник ГУНП Тимошко

Ночью враг ударил по Харькову и селу Отрадное ракетами С-300, проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Сегодня ночью враг обстрелял Харьков и населенные пункты в области. В городе повреждены инфраструктурные объекты, на местах попадания взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300. В селе Отрадное ночью зафиксировано два «прилета». По предварительным данным, враг обстрелял населённый пункт ракетами С-300″, — написал Тимошко в facebook.

Также, по его данным, утром 19 декабря враг ударил по поселку Купянск-Узловой из установки «Пион», ранена 48-летняя женщина. Она в больнице. А в 00:30 ночи обстреляли Кондрашовку — там повреждены дома. Уже утром 20 декабря враг бил по Куриловке, там загорелся двухэтажный дом.

«На места попадания оперативно выезжают следователи, криминалисты, взрывотехники. Следственно-оперативные группы за сутки осуществили 16 осмотров мест событий, задокументировали последствия обстрелов, собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений российских военных и открыли два уголовных производства. Осмотры мест совершения военных преступлений продолжаются», — подчеркнул Тимошко.