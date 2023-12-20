Нічна пожежа в Харкові: рятували чоловіка

Вночі в Харкові сталася пожежа у 16-поверхівці. Горіло сміття в підвалі. Там виявили 52-річного чоловіка.

“О 01:26 рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася у підвалі житлової 16-типоверхівки. Там горіло сміття на площі 20 кв.м. У задимленому приміщенні вони відшукали 52-річного чоловіка і винесли його на свіже повітря”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, чоловік отримав легке отруєння чадним газом, але їхати до лікарні відмовився.

“Також вогнеборці допомогли вийти на зовні п’ятнадцяти мешканцям нижніх поверхів, які потерпали від диму. Причиною виникнення пожежі стала власна необережність врятованого під час куріння. Вогонь ліквідовано о 02:50”, – доповнили рятувальники.