Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

На пожежі в Харкові врятували чоловіка

Події 08:15   21.12.2023
Оксана Горун
На пожежі в Харкові врятували чоловіка

В Харкові ввечері 20 грудня виникла пожежа на вул. Врубеля у Новобаварському районі. Зайнявся приватний будинок.

“О 18:53 виникла пожежа у приватному будинку на вул. Врубеля у Новобаварському районі Харкова. На час прибуття рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу лише два квадратних метри. Горів диван та домашні речі”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією рятувальників, в осередку пожежі був 66-річний господар будинку. Він надихався диму.

пожежа у Харкові 20.12.2023

“Його негайно винесли на зовні, врятувавши життя. Пожежу загасили о 19:47. Постраждалий від госпіталізації відмовився. Причиною виникнення загоряння стала власна необережність чоловіка під час куріння”, – поінформували в ДСНС.

Читайте також: Нічна пожежа в Харкові: рятували чоловіка

Загалом за добу на Харківщині зафіксували три пожежі. Пожеж через обстріли не було.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 21 грудня: як минула ніч, 16 атак на Харківщині
Головні новини Харкова 21 грудня: як минула ніч, 16 атак на Харківщині
21.12.2023, 08:34
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
На пожежі в Харкові врятували чоловіка
На пожежі в Харкові врятували чоловіка
21.12.2023, 08:15
Нові позиції росіян на Харківщині: в ISW оцінили заяви “військкорів”
Нові позиції росіян на Харківщині: в ISW оцінили заяви “військкорів”
21.12.2023, 07:50
34 збиті “шахеди” та 16 атак на Харківщині – зведення Генштабу
34 збиті “шахеди” та 16 атак на Харківщині – зведення Генштабу
21.12.2023, 07:24
Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії
21.12.2023, 06:00

Новини за темою:

08:07
Нічна пожежа в Харкові: рятували чоловіка
07:54
Удар ракетами по Салтівському району Харкова – інформація ДСНС
23:31
Головні новини Харкова 19.12: концерти в метро, перенесення сесії облради
21:07
Бенгальські вогні та хлопавки – чи можна: поради харків’янам від ДСНС на свята
14:46
На Харківщині фура з «гуманітаркою» застрягла на слизькій дорозі (фото)

Ви читали новину: «На пожежі в Харкові врятували чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові ввечері 20 грудня виникла пожежа на вул. Врубеля у Новобаварському районі. Зайнявся приватний будинок".