На пожежі в Харкові врятували чоловіка

В Харкові ввечері 20 грудня виникла пожежа на вул. Врубеля у Новобаварському районі. Зайнявся приватний будинок.

“О 18:53 виникла пожежа у приватному будинку на вул. Врубеля у Новобаварському районі Харкова. На час прибуття рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу лише два квадратних метри. Горів диван та домашні речі”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією рятувальників, в осередку пожежі був 66-річний господар будинку. Він надихався диму.

“Його негайно винесли на зовні, врятувавши життя. Пожежу загасили о 19:47. Постраждалий від госпіталізації відмовився. Причиною виникнення загоряння стала власна необережність чоловіка під час куріння”, – поінформували в ДСНС.

Загалом за добу на Харківщині зафіксували три пожежі. Пожеж через обстріли не було.