На пожежі в Харкові врятували чоловіка
В Харкові ввечері 20 грудня виникла пожежа на вул. Врубеля у Новобаварському районі. Зайнявся приватний будинок.
“О 18:53 виникла пожежа у приватному будинку на вул. Врубеля у Новобаварському районі Харкова. На час прибуття рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу лише два квадратних метри. Горів диван та домашні речі”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
За інформацією рятувальників, в осередку пожежі був 66-річний господар будинку. Він надихався диму.
“Його негайно винесли на зовні, врятувавши життя. Пожежу загасили о 19:47. Постраждалий від госпіталізації відмовився. Причиною виникнення загоряння стала власна необережність чоловіка під час куріння”, – поінформували в ДСНС.
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Загалом за добу на Харківщині зафіксували три пожежі. Пожеж через обстріли не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові ввечері 20 грудня виникла пожежа на вул. Врубеля у Новобаварському районі. Зайнявся приватний будинок".