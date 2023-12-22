У Харкові на пожежі 65-річна жінка отруїлася чадним газом – ДСНС (фото)

Пожежа сталася вранці 22 грудня в Новобаварському районі, на площі 3 кв. м. горіла квартира двоповерхового будинку.

«Під час ліквідації врятовано жінку 1958 року народження. З отруєнням чадним газом її шпиталізували. Внаслідок загоряння у кімнаті квартири вогнем знищені домашні речі», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники ліквідували пожежу о 10:27. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

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