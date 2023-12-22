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У Харкові на пожежі 65-річна жінка отруїлася чадним газом – ДСНС (фото)

Події 11:44   22.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на пожежі 65-річна жінка отруїлася чадним газом – ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася вранці 22 грудня в Новобаварському районі, на площі 3 кв. м. горіла квартира двоповерхового будинку.

«Під час ліквідації врятовано жінку 1958 року народження. З отруєнням чадним газом її шпиталізували. Внаслідок загоряння у кімнаті квартири вогнем знищені домашні речі», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники ліквідували пожежу о 10:27. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася вранці 22 грудня в Новобаварському районі, на площі 3 кв. м. горіла квартира двоповерхового будинку.".