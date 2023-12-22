У Харкові на пожежі 65-річна жінка отруїлася чадним газом – ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася вранці 22 грудня в Новобаварському районі, на площі 3 кв. м. горіла квартира двоповерхового будинку.
«Під час ліквідації врятовано жінку 1958 року народження. З отруєнням чадним газом її шпиталізували. Внаслідок загоряння у кімнаті квартири вогнем знищені домашні речі», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники ліквідували пожежу о 10:27. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горела, ГСЧС, квартира, Новобаварский, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася вранці 22 грудня в Новобаварському районі, на площі 3 кв. м. горіла квартира двоповерхового будинку.".