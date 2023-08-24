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Враг обстрелял частный сектор в Волчанске: горела сухая трава (фото)

Общество 16:34   24.08.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял частный сектор в Волчанске: горела сухая трава (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Днем 24 августа армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по городу Волчанск на Харьковщине.

«В результате обстрелов недалеко от частного сектора загорелась сухая трава и деревянная электроопора. Общая площадь пожара составила около 2 га. Кроме того, были повреждены частные жилые дома и постройки местного агропредприятия», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 16:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 августа армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по городу Волчанск на Харьковщине.".