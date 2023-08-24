Враг обстрелял частный сектор в Волчанске: горела сухая трава (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Днем 24 августа армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по городу Волчанск на Харьковщине.
«В результате обстрелов недалеко от частного сектора загорелась сухая трава и деревянная электроопора. Общая площадь пожара составила около 2 га. Кроме того, были повреждены частные жилые дома и постройки местного агропредприятия», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По предварительным данным спасателей, жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 августа армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по городу Волчанск на Харьковщине.".