Live
  • Чт 24.08.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.53
    • 🔴

Спасатели тушили пожар на Купянщине во время взрывов снарядов (фото)

Происшествия 12:38   24.08.2023
Виктория Яковенко
Спасатели тушили пожар на Купянщине во время взрывов снарядов (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

24 августа в 9:30 россияне обстреляли прифронтовое село Петропавловка в Харьковской области. «Прилетело» в крышу частного дома и в хозяйственное сооружение.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что когда спасатели приехали на место, огонь уже охватил 250 кв. м.

«Работали под грохот снарядов, продолжавших разрываться неподалеку. И все же потушили пожар в 10:35», — добавили в ГСЧС.

Жертв на пострадавших нет, отметили спасатели.

01 02

03
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Массированный обстрел Волчанска: ночью вспыхнули три пожара (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Украинские военные высадились в Крыму — ГУР
Украинские военные высадились в Крыму — ГУР
24.08.2023, 11:32
Ракетный удар по Днепру и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ракетный удар по Днепру и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
24.08.2023, 07:16
Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости
Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости
24.08.2023, 11:02
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы
О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы
23.08.2023, 19:42
В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)
В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)
24.08.2023, 13:12

Новости по теме:

12:18
Свет вернули в Волчанск после обстрелов – Минэнерго
09:00
Массированный обстрел Волчанска: ночью вспыхнули три пожара (фото)
07:55
На пожаре на Харьковщине пострадал мужчина
18:44
Ракетой Х-35 россияне ударили по селу на Харьковщине и разбили предприятие
17:45
Вывозили на лодках. Шестерых детей вывезли из-под обстрелов на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Спасатели тушили пожар на Купянщине во время взрывов снарядов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 12:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 августа в 9:30 россияне обстреляли прифронтовое село Петропавловка в Харьковской области. «Прилетело» в крышу частного дома и в хозяйственное сооружение.".