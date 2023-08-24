Спасатели тушили пожар на Купянщине во время взрывов снарядов (фото)

24 августа в 9:30 россияне обстреляли прифронтовое село Петропавловка в Харьковской области. «Прилетело» в крышу частного дома и в хозяйственное сооружение.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что когда спасатели приехали на место, огонь уже охватил 250 кв. м.

«Работали под грохот снарядов, продолжавших разрываться неподалеку. И все же потушили пожар в 10:35», — добавили в ГСЧС.

Жертв на пострадавших нет, отметили спасатели.