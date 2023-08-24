Спасатели тушили пожар на Купянщине во время взрывов снарядов (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
24 августа в 9:30 россияне обстреляли прифронтовое село Петропавловка в Харьковской области. «Прилетело» в крышу частного дома и в хозяйственное сооружение.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что когда спасатели приехали на место, огонь уже охватил 250 кв. м.
«Работали под грохот снарядов, продолжавших разрываться неподалеку. И все же потушили пожар в 10:35», — добавили в ГСЧС.
Жертв на пострадавших нет, отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 августа в 9:30 россияне обстреляли прифронтовое село Петропавловка в Харьковской области. «Прилетело» в крышу частного дома и в хозяйственное сооружение.".