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Массированный обстрел Волчанска: ночью вспыхнули три пожара (фото)

Происшествия 09:00   24.08.2023
Оксана Горун
Массированный обстрел Волчанска: ночью вспыхнули три пожара (фото)

Спасатели сообщили, что ночью с 23 на 24 августа враг хаотично обстреливал Волчанск. Массированный обстрел продолжался долго.

«23 августа ориентировочно в 23:20 враг начал хаотично обстреливать мирный город Волчанск. Массированные удары продолжались достаточно долгое время. В результате произошло сразу три пожара на гражданских объектах. Горел жилой дом барачного типа, две хозяйственных постройки, недействующее административное здание лечебного учреждения, частное деревообрабатывающее предприятие и две единицы техники. Общая площадь этих пожаров составила более 900 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Волчанске после обстрела 23 августа 2023 4

По информации спасателей, на месте работали три единицы техники и 16 пожарных.

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Пожар в Волчанске после обстрела 23 августа 2023 3

«Для достижения успеха спасателям приходилось концентрировать силы на главных направлениях, а после локализации одних очагов пожара они направляли силы в другое место. Работать приходилось под постоянной угрозой повторных ударов со стороны оккупантов. Последняя ячейка горения была ликвидирована в 05:05. По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.

Пожар в Волчанске после обстрела 23 августа 2023

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели сообщили, что ночью с 23 на 24 августа враг хаотично обстреливал Волчанск. Массированный обстрел продолжался долго".