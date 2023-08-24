Масований обстріл Вовчанська: вночі спалахнули три пожежі (фото)

Рятувальники повідомили, що вночі із 23 на 24 серпня ворог хаотично обстрілював Вовчанськ. Масований обстріл тривав довго.

“23 серпня орієнтовно о 23:20 ворог почав хаотично розстрілювали мирне місто Вовчанськ. Масовані удари тривали досить довгий час. В результаті сталися відразу 3 пожежі на цивільних об’єктах. Горів житловий будинок барачного типу, дві господарчі споруди, недіюча адміністративна будівля лікувального закладу, приватне деревообробне підприємство та 2 одиниці техніки. Загальна площа цих пожеж склала понад 900 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, на місці працювали три одиниці техніки та 16 ​​вогнеборців.

“Для досягнення успіху рятувальникам доводилось концентрувати сили на вирішальних напрямках, а після локалізації одних осередків пожежі, вони направляли сили в інше місце. Працювати доводилось під постійною загрозою повторних ударів з боку окупантів. Останній осередок горіння було ліквідовано о 05:05. За попередніми даними постраждалих немає”, – повідомили в ДСНС.