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Ночью армия РФ обстреливала Харьковщину — Синегубов

Происшествия 08:18   24.08.2023
Оксана Горун
Ночью армия РФ обстреливала Харьковщину — Синегубов Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял Волчанск и Волчанские хутора. Обошлось без пострадавших.

«Прошлой ночью около 01:40 враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено медицинское учреждение, произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности. Без пострадавших. Кроме того, около двух часов ночи враг из артиллерии обстрелял с. Вильча Чугуевского района. Без пострадавших и масштабных разрушений», — написал Синегубов в telegram.

По информации начальника ХОВА, в течение суток под вражеским огнем были  населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

«Вчера утром враг нанес удар, предварительно ракетой Х-35, по с. Михайловка Чугуевского района. Повреждены здания и техника агропредприятия, произошел пожар. В результате обстрела Купянска повреждены жилой дом, частный автотранспорт и линия электропередач. В Волчанске в результате вражеского обстрела горел жилой дом и две хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.

Читайте также: Ракетный удар по Днепру и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял Волчанск и Волчанские хутора. Обошлось без пострадавших".