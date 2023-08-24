Ночью армия РФ обстреливала Харьковщину — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял Волчанск и Волчанские хутора. Обошлось без пострадавших.

«Прошлой ночью около 01:40 враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено медицинское учреждение, произошел пожар. Также поврежден объект гражданской промышленности. Без пострадавших. Кроме того, около двух часов ночи враг из артиллерии обстрелял с. Вильча Чугуевского района. Без пострадавших и масштабных разрушений», — написал Синегубов в telegram.

По информации начальника ХОВА, в течение суток под вражеским огнем были населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

«Вчера утром враг нанес удар, предварительно ракетой Х-35, по с. Михайловка Чугуевского района. Повреждены здания и техника агропредприятия, произошел пожар. В результате обстрела Купянска повреждены жилой дом, частный автотранспорт и линия электропередач. В Волчанске в результате вражеского обстрела горел жилой дом и две хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.