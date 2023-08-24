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Ракетный удар по Днепру и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Происшествия 07:16   24.08.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Днепру и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, ночью армия РФ атаковала Украину ракетами. А в течение суток в Харьковской области зафиксировали авиаудар и обстрелы из минометов и артиллерии.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в результате «прилета» в городе есть пострадавшие. Подробностей пока нет.

В Харьковской области ночь прошла с двумя тревогами: с 01:10 до 01:39 и с 02:22 до 03:01. «Прилетов» в Харькове не было.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Довжика и Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Огурцово, Гатище, Червоный Яр Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершила 70 обстрелов из РСЗО. Система ППО сбила 12 «Шахедов».

На фронте в течение суток произошло 23 боевых столкновения.

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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника», — перечислили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, ночью армия РФ атаковала Украину ракетами. А в течение суток в Харьковской области зафиксировали авиаудар и обстрелы из минометов и артиллерии".