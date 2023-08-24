Рятувальники гасили пожежу на Куп’янщині під вибухи снарядів (фото)

24 серпня о 9:30 росіяни обстріляли прифронтове село Петропавлівка на Харківщині. «Прилетіло» у дах приватного будинку та в господарчу споруду.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що коли рятувальники приїхали на місце, вогонь вже охопив 250 кв. м.

«Працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік. Та все ж загасили пожежу о 10:35», – додали в ДСНС.

Жертв на постраждалих немає, зазначили рятувальники.