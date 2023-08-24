Рятувальники гасили пожежу на Куп’янщині під вибухи снарядів (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
24 серпня о 9:30 росіяни обстріляли прифронтове село Петропавлівка на Харківщині. «Прилетіло» у дах приватного будинку та в господарчу споруду.
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що коли рятувальники приїхали на місце, вогонь вже охопив 250 кв. м.
«Працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік. Та все ж загасили пожежу о 10:35», – додали в ДСНС.
Жертв на постраждалих немає, зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 серпня о 9:30 росіяни обстріляли прифронтове село Петропавлівка на Харківщині. «Прилетіло» у дах приватного будинку та в господарчу споруду.".