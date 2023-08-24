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Рятувальники гасили пожежу на Куп’янщині під вибухи снарядів (фото)

Події 12:38   24.08.2023
Вікторія Яковенко
Рятувальники гасили пожежу на Куп’янщині під вибухи снарядів (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

24 серпня о 9:30 росіяни обстріляли прифронтове село Петропавлівка на Харківщині. «Прилетіло» у дах приватного будинку та в господарчу споруду.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що коли рятувальники приїхали на місце, вогонь вже охопив 250 кв. м.

«Працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік. Та все ж загасили пожежу о 10:35», – додали в ДСНС.

Жертв на постраждалих немає, зазначили рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 серпня о 9:30 росіяни обстріляли прифронтове село Петропавлівка на Харківщині. «Прилетіло» у дах приватного будинку та в господарчу споруду.".