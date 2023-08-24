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Ворог обстріляв приватний сектор у Вовчанську: горіла суха трава (фото)

Суспільство 16:34   24.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворог обстріляв приватний сектор у Вовчанську: горіла суха трава (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вдень 24 серпня армія РФ завдала масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ на Харківщині.

«Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та дерев’яна електроопора. Загальна площа пожежі склала близько 2 га. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруди місцевого агропідприємства», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За попередніми даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 16:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 24 серпня армія РФ завдала масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ на Харківщині.".