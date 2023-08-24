Ворог обстріляв приватний сектор у Вовчанську: горіла суха трава (фото)

Вдень 24 серпня армія РФ завдала масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ на Харківщині.

«Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та дерев’яна електроопора. Загальна площа пожежі склала близько 2 га. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруди місцевого агропідприємства», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За попередніми даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.