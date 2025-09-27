Жінка загинула під час пожежі в Харкові (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Про загоряння у п’ятиповерхівці на проспекті Героїв Харкова повідомили о 17:05 27 вересня.
«У квартирі горіли меблі на площі 1 м кв. На місці пожежі виявлено тіло жінки, 1962 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
О 17:47 пожежу ліквідували. Причину її виникнення встановлюють.
Нагадаємо, кота врятували під час гасіння пожежі у квартирі в Харкові. Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, тварина була у важкому стані, рятувальники надали їй невідкладну допомогу. «Кожне життя має значення – і людське, і тварини», – зазначили у ДСНС.
