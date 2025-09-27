Live
Жінка загинула під час пожежі в Харкові (фото)

Події 19:43   27.09.2025
Вікторія Яковенко
Жінка загинула під час пожежі в Харкові (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Про загоряння у п’ятиповерхівці на проспекті Героїв Харкова повідомили о 17:05 27 вересня.

«У квартирі горіли меблі на площі 1 м кв. На місці пожежі виявлено тіло жінки, 1962 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 17:47 пожежу ліквідували. Причину її виникнення встановлюють.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, кота врятували під час гасіння пожежі у квартирі в Харкові. Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, тварина була у важкому стані, рятувальники надали їй невідкладну допомогу. «Кожне життя має значення – і людське, і тварини», – зазначили у ДСНС.

Читайте також: У Харкові горіла п’ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
