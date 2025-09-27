Лабораторию протезирования открыли в Харькове: Терехов о значимости центра 📷
27 сентября на базе Университетской больницы ХНМУ открыли лаборатория протезирования и ортезирования, передает Харьковский горсовет.
В мероприятии приняли участие мэр Игорь Терехов, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Хуан Педро Шерер.
Отмечается, что новый центр, оснащенный современным оборудованием, будет обеспечивать полный цикл реабилитации и подготовку медицинских специалистов.
«В Украине сейчас большое количество людей с ампутациями среди военных и гражданских. А людей с профессиональной подготовкой не хватает. И это вызов для системы образования. Надеюсь, что эта лаборатория будет флагманом для Харьковского региона», — отметил Виктор Ляшко.
Денис Улютин отметил готовность государства поддерживать такие проекты.
«Качественный протез – это начало новой жизни. Подготовка квалифицированных специалистов на базе этой лаборатории позволит сделать значительный шаг в сфере медицинского образования», — подчеркнул Улютин.
Терехов поблагодарил международных партнеров и всех, кто способствовал созданию лаборатории.
«Прежде всего, это поддержка людей, получивших ранения во время войны. Им необходимо оставаться возле своих семей, а не уезжать куда-нибудь. Кроме того, нам нужно сохранять образовательный потенциал в городе. Сегодня мы сделали первый шаг и дальше продолжим создавать реабилитационные центры и другие заведения, чтобы наши люди, несмотря на войну, получали всю необходимую помощь», — подытожил мэр.
Читайте также: Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Виктор Ляшко, Игорь Терехов, міськрада, новости Харькова, протезирование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Лабораторию протезирования открыли в Харькове: Терехов о значимости центра 📷»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 19:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 сентября на базе Университетской больницы ХНМУ открыли лаборатория протезирования и ортезирования, передает Харьковский горсовет.".