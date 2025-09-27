Live
Лабораторию протезирования открыли в Харькове: Терехов о значимости центра 📷

Общество 19:00   27.09.2025
Виктория Яковенко
Лабораторию протезирования открыли в Харькове: Терехов о значимости центра 📷 Фото: Харьковский горсовет

27 сентября на базе Университетской больницы ХНМУ открыли лаборатория протезирования и ортезирования, передает Харьковский горсовет.

В мероприятии приняли участие мэр Игорь Терехов, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Хуан Педро Шерер.

Отмечается, что новый центр, оснащенный современным оборудованием, будет обеспечивать полный цикл реабилитации и подготовку медицинских специалистов.

лаборатория протезирования в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«В Украине сейчас большое количество людей с ампутациями среди военных и гражданских. А людей с профессиональной подготовкой не хватает. И это вызов для системы образования. Надеюсь, что эта лаборатория будет флагманом для Харьковского региона», — отметил Виктор Ляшко.

лаборатория протезирования в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Денис Улютин отметил готовность государства поддерживать такие проекты.

«Качественный протез – это начало новой жизни. Подготовка квалифицированных специалистов на базе этой лаборатории позволит сделать значительный шаг в сфере медицинского образования», — подчеркнул Улютин.

Терехов поблагодарил международных партнеров и всех, кто способствовал созданию лаборатории.

«Прежде всего, это поддержка людей, получивших ранения во время войны. Им необходимо оставаться возле своих семей, а не уезжать куда-нибудь. Кроме того, нам нужно сохранять образовательный потенциал в городе. Сегодня мы сделали первый шаг и дальше продолжим создавать реабилитационные центры и другие заведения, чтобы наши люди, несмотря на войну, получали всю необходимую помощь», — подытожил мэр.

лаборатория протезирования в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Автор: Виктория Яковенко
