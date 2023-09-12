Врача Кондратову из Харькова назначили заместителем председателя НСЗУ – Ляшко
Руководителя Харьковского регионального перинатального центра Ирину Кондаратову, которая почти три месяца принимала роды в подвале под обстрелами, правительство назначило заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
«Украинский врач по обложке Time. Одна из сотни самых влиятельных женщин мира по версии BBC в 2022 году. Харьковский врач, которому Дэвид Бекхэм на сутки передал свой аккаунт в Instagram, чтобы собрать деньги на оборудование для младенцев. Руководитель Харьковского регионального перинатального центра, доцент кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковский национальный медицинский университет. Врач, которая почти три месяца принимала роды в подвале, жила рядом с коллегами и пациентами, даже под обстрелами врага продолжала оказывать медицинскую помощь беременным. Так знают Ирина Кондратова в мире и Украине. Сегодня – еще и заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины. Правительство поддержало соответствующее представление», — написал Ляшко.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 19:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководителя Харьковского регионального перинатального центра Ирину Кондратову, которая почти три месяца принимала роды в подвале под обстрелами, правительство назначило заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины.".