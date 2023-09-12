Лікарку Кондратову з Харкова призначили заступником голови НСЗУ – Ляшко
Керівницю Харківського регіонального перинатального центру Ірину Кондратову, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі під обстрілами, призначили заступником голови Національної служби здоров’я України.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.
«Українська лікарка з обкладинки Time. Одна з сотні найвпливовіших жінок світу за версією ВВС у 2022 році. Харківська лікарка, якій Девід Бекхем на добу передав свій акаунт в Instagram, щоб зібрати гроші на обладнання для немовлят. Керівниця Харківського регіонального перинатального центру, доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківський національний медичний університет. Лікарка, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі, жила поруч з колегами та пацієнтами, навіть під обстрілами ворога продовжувала надавати медичну допомогу вагітним. Так знають Ірина Кондратова в світі і в Україні. Від сьогодні – ще й заступник голови НСЗУ Національна служба здоров’я України. Уряд підтримав відповідне подання», – написав Ляшко.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 19:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівницю Харківського регіонального перинатального центру Ірину Кондратову, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі під обстрілами, призначили заступником голови Національної служби здоров’я України.".