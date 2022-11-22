Больницы Харьковщины получили более полусотни генераторов разной мощности

Медицинские учреждения Харьковщины получили более 50 генераторов разной мощности, сообщает ХОВА.

Сейчас все учреждения, имеющие реанимации и операционные, обеспечены генераторами.

Генераторы предоставляли больницам Минздрава Украины, ХОВА, международные медицинские организации и волонтеры, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

«Больницы имеют достаточный запас топлива и при выключении электроснабжения готовы сразу перейти на резервное питание от генераторов», — отметил Максим Хаустов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время рабочего совещания с руководителями департаментов назвал приоритетной работу по обеспечению медучреждений теплом и альтернативными источниками питания.

«В настоящее время все медицинские учреждения, оказывающие стационарную и экстренную медицинскую помощь, обеспечены генераторами. Мы должны быть готовы к худшим сценариям, когда света может не быть несколько дней, а больницы должны продолжать функционировать и спасать самое главное — жизнь людей. В то же время, когда в населенном пункте долгое время не будет света, то в больницах должны быть предусмотрены отдельные блоки, которые будут выполнять роль пунктов несокрушимости, вроде тех, которые сейчас открываются в Херсонской области, — добавил глава Минздрава.

Минздрав совместно с Всемирным банком закупят еще дополнительные 1100 генераторов, которые в сжатые сроки должны появиться в украинских больницах. Еще 170 генераторов для медучреждений предоставит ВОЗ.