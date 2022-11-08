Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы
На прошлой неделе из областного гуманитарного штаба отправляли гумконвои в Купянский, Изюмский, Красноградский и Богодуховский районы, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«В Большой Бурлук и Купянск доставили по 20 тонн продуктов. Также с помощью партнеров из Международного Комитета Красного креста в Купянск завезли строительные материалы для ремонта пострадавших зданий – более 300 листов шифера и около 400 свертков брезента», — отметил начальник ХОВА.
В Валковскую городскую громаду передали 15 тонн теплой одежды, обуви и средств личной гигиены, получили полноценные пищевые наборы жители Изюмской, Старовирской и Оскольской общин — более 6000 упаковок.
При содействии Управления Верховного комиссара ООН по беженцам Харьковщина получили мощные генераторы. Их передали в Боровую, Эсхар, Ковшаровку, Докучаевское, Балаклею и Купянск-Узловой.
Читайте также: Теннисисты Свитолина и Стаховский перечислили $20 тысяч защитникам Харькова
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 13:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе из областного гуманитарного штаба отправляли гумконвои в Купянский, Изюмский, Красноградский и Богодуховский районы, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".