Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы

На прошлой неделе из областного гуманитарного штаба отправляли гумконвои в Купянский, Изюмский, Красноградский и Богодуховский районы, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Большой Бурлук и Купянск доставили по 20 тонн продуктов. Также с помощью партнеров из Международного Комитета Красного креста в Купянск завезли строительные материалы для ремонта пострадавших зданий – более 300 листов шифера и около 400 свертков брезента», — отметил начальник ХОВА.

В Валковскую городскую громаду передали 15 тонн теплой одежды, обуви и средств личной гигиены, получили полноценные пищевые наборы жители Изюмской, Старовирской и Оскольской общин — более 6000 упаковок.

При содействии Управления Верховного комиссара ООН по беженцам Харьковщина получили мощные генераторы. Их передали в Боровую, Эсхар, Ковшаровку, Докучаевское, Балаклею и Купянск-Узловой.