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Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы

Общество 13:03   08.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы

На прошлой неделе из областного гуманитарного штаба отправляли гумконвои в Купянский, Изюмский, Красноградский и Богодуховский районы, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Большой Бурлук и Купянск доставили по 20 тонн продуктов. Также с помощью партнеров из Международного Комитета Красного креста в Купянск завезли строительные материалы для ремонта пострадавших зданий – более 300 листов шифера и около 400 свертков брезента», — отметил начальник ХОВА.

В Валковскую городскую громаду передали 15 тонн теплой одежды, обуви и средств личной гигиены, получили полноценные пищевые наборы жители Изюмской, Старовирской и Оскольской общин — более 6000 упаковок.

При содействии Управления Верховного комиссара ООН по беженцам Харьковщина получили мощные генераторы. Их передали в Боровую, Эсхар, Ковшаровку, Докучаевское, Балаклею и Купянск-Узловой.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 13:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе из областного гуманитарного штаба отправляли гумконвои в Купянский, Изюмский, Красноградский и Богодуховский районы, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".