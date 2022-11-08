Синєгубов: Громади Харківщини отримують продукти, генератори і будматеріали
Минулого тижня з обласного гуманітарного штабу відправляли гумконвої у Куп’янський, Ізюмський, Красноградський та Богодухівський райони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«До Великого Бурлука та Куп’янська доправили по 20 тонн продуктів. Також за допомогою партнерів з Міжнародного Комітету Червоного хреста до Куп’янська завезли будівельні матеріали для ремонту постраждалих будівель – понад 300 листів шиферу та майже 400 згортків брезенту», – зазначив начальник ХОВА.
До Валківської міської громади передали 15 тонн теплого одягу, взуття та засобів особистої гігієни, отримали повноцінні харчові набори мешканці Ізюмської, Старовірської та Оскільської громад – понад 6000 пакунків.
За сприяння Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Харківщина отримали потужні генератори. Їх передали в Борову, Есхар, Ківшарівку, Докучаєвське, Балаклію та Куп’янськ-Вузловий.
Читайте також: Тенісисти Світоліна та Стаховський перерахували $20 тисяч захисникам Харкова
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: Громади Харківщини отримують продукти, генератори і будматеріали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 13:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня з обласного гуманітарного штабу відправляли гумконвої у Куп’янський, Ізюмський, Красноградський та Богодухівський райони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".