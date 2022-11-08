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Синєгубов: Громади Харківщини отримують продукти, генератори і будматеріали

Суспільство 13:03   08.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Громади Харківщини отримують продукти, генератори і будматеріали

Минулого тижня з обласного гуманітарного штабу відправляли гумконвої у Куп’янський, Ізюмський, Красноградський та Богодухівський райони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«До Великого Бурлука та Куп’янська доправили по 20 тонн продуктів. Також за допомогою партнерів з Міжнародного Комітету Червоного хреста до Куп’янська завезли будівельні матеріали для ремонту постраждалих будівель – понад 300 листів шиферу та майже 400 згортків брезенту», – зазначив начальник ХОВА.

 

До Валківської міської громади передали 15 тонн теплого одягу, взуття та засобів особистої гігієни, отримали повноцінні харчові набори мешканці Ізюмської, Старовірської та Оскільської громад – понад 6000 пакунків.

За сприяння Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Харківщина отримали потужні генератори. Їх передали в Борову, Есхар, Ківшарівку,  Докучаєвське, Балаклію та Куп’янськ-Вузловий.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 13:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня з обласного гуманітарного штабу відправляли гумконвої у Куп’янський, Ізюмський, Красноградський та Богодухівський райони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".