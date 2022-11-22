Лікарні Харківщини отримали понад півсотні генераторів різної потужності

Медичні заклади Харківщини здобули понад 50 генераторів різної потужності, повідомляє ХОВА.

Наразі всі установи, які мають реанімації та операційні, забезпечені генераторами.

Генератори надавали лікарням МОЗ України, ХОВА, міжнародні медичні організації та волонтери, повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

“Лікарні мають достатній запас палива, і при вимкненні електропостачання готові одразу перейти на резервне живлення від генераторів”, – зазначив Максим Хаустов.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочої наради з керівниками департаментів назвав пріоритетною роботу із забезпечення медустанов теплом та альтернативними джерелами живлення.

«Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати та рятувати найголовніше — життя людей. Водночас, коли в населеному пункті тривалий час не буде світла, то в лікарнях повинні бути передбачені окремі блоки, які виконуватимуть роль пунктів незламності, на зразок тих, що зараз відкриваються в Херсонській області, — додав очільник МОЗ.

МОЗ спільно зі Світовим банком закуплять іще додаткових 1100 генераторів, які в стислі терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медзакладів надасть ВООЗ.