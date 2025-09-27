Live
Лабораторію протезування відкрили в Харкові: Терехов про значущість центру 📷

Суспільство 19:00   27.09.2025
Вікторія Яковенко
27 вересня на базі Університетської лікарні ХНМУ відкрили лабораторію протезування та ортезування, передає Харківська міськрада.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, голова делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Хуан Педро Шерер.

Зазначається, що новостворений центр, оснащений сучасним обладнанням, забезпечуватиме повний цикл реабілітації та підготовку медичних фахівців.

«В Україні зараз є велика кількість людей з ампутаціями серед військових і цивільних. А людей з фаховою підготовкою не вистачає. І це виклик для системи освіти. Маю надію, що ця лабораторія буде флагманом для Харківського регіону», – зазначив Віктор Ляшко.

Денис Улютін наголосив на готовності держави підтримувати такі проєкти.

«Якісний протез – це початок нового життя. Підготовка кваліфікованих спеціалістів на базі цієї лабораторії дозволить нам зробити значний крок у сфері медичної освіти», – підкреслив Улютін.

Терехов подякував міжнародним партнерам і всім, хто сприяв створенню лабораторії.

«Насамперед це підтримка людей, які отримали поранення під час війни. Їм необхідно залишатися біля своїх родин, а не виїжджати кудись. Крім того, нам потрібно зберігати освітній потенціал у місті. Сьогодні ми зробили перший крок і далі продовжимо створювати реабілітаційні центри та інші заклади, щоб наші люди, незважаючи на війну, отримували всю необхідну допомогу», – підсумував мер.

Автор: Вікторія Яковенко
