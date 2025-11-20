Больше суток пенсионер блуждал по лесу в поисках дома: он прошел около 25 км

В ГУ НП в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о пропаже 63-летнего мужчины от его дочери. Пенсионер отправился в лес на Чугуевщине за грибами и потерялся.

«На поиски были направлены полицейские, спасатели, работники леса, волонтеры и неравнодушные местные жители. В течение суток они прочесывали лесные массивы, преодолевая сложные участки местности. Благодаря общим усилиям 63-летнего мужчины удалось обнаружить живым и невредимым», – пишут копы.

Как оказалось, после того, как мужчина понял, что заблудился – начал искать дорогу домой и за сутки прошел около 25 километров.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что на Харьковщине искали женщину в лесу. 70-летняя жительница Новопокровской громады 17 ноября отправилась в лес возле одного из населенных пунктов Чугуевского района, чтобы собрать грибов. Когда начало темнеть, женщина позвонила на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. К операции по поиску любительницы тихой охоты присоединились полицейские из Чугуевского райуправления и работники лесного хозяйства. Правоохранители работали всю ночь, прочесывая лесные массивы, балки и труднодоступные участки, пытаясь как можно быстрее найти женщину. На рассвете ее удалось обнаружить вблизи села Скрипаи — почти в 20 километрах от места, где она зашла в лес. Женщина рассказала, что сбилась с маршрута, а чтобы не замерзнуть, все это время двигалась по лесу.