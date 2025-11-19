ДТП в Харькове: столкнулись «скорая» и легковый автомобиль

В Харькове в результате аварии перевернулась скорая помощь на проспекте Людвига Свободы, сообщает Нацполиция.

ДТП произошло 19 ноября в 12.15.

На проспекте Людвига Свободы столкнулись автомобили. За рулем Mercedes Sprinter был 61-летний водитель, а автомобилем Volkswagen управляла 26-летняя женщина.

В результате ДТП карета скорой помощи перевернулась. После столкновения автомобиль скорой помощи наехал на два припаркованных автомобиля.

Из-за аварии пострадала 26-летняя водитель Volkswagen. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировали.