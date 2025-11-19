ДТП у Харкові: зіткнулися «швидка» і легкова автівка
У Харкові внаслідок аварії перекинулася швидка допомога на проспекті Людвіга Свободи, повідомляє Нацполіція.
ДТП сталася 19 листопада о 12.15.
На проспекті Людвіга Свободи зіткнулися автомобілі Mercedes Sprinter, яким кермував 61-річний водій, та Volkswagen, яким керувала 26-річна водійка.
Внаслідок ДТП карета швидкої допомоги перевернулася. Після зіткнення автівка швидкої допомоги наїхала на два припарковані автомобілі.
Через аварію постраждала 26-річна водійка Volkswagen. В жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої. Її ушпиталили.
Читайте також: Через нічний обстріл Харкова по-новому курсує транспорт
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДТП у Харкові: зіткнулися «швидка» і легкова автівка», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 17:46;