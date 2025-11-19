ДТП у Харкові: зіткнулися «швидка» і легкова автівка

Live

Події 17:46   19.11.2025
Оксана Якушко
У Харкові внаслідок аварії перекинулася швидка допомога на проспекті Людвіга Свободи, повідомляє Нацполіція.

ДТП сталася 19 листопада о 12.15.

На проспекті Людвіга Свободи зіткнулися автомобілі Mercedes Sprinter, яким кермував 61-річний водій, та Volkswagen, яким керувала 26-річна водійка.

Внаслідок ДТП карета швидкої допомоги перевернулася. Після зіткнення автівка швидкої допомоги наїхала на два припарковані автомобілі.

Через аварію постраждала 26-річна водійка Volkswagen. В жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої. Її ушпиталили.

Автор: Оксана Якушко
