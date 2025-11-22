Live

Три боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

Елена Нагорная
С начала суток и по состоянию на 16:00 российские военные восемь раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну российскую атаку, еще одно сражение продолжается. Противник атакует вблизи Волчанска.

На Купянском направлении украинские воины остановили четыре атаки в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. Продолжаются еще два сражения.

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 22 ноября, около двух десятков раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении — в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки, на Купянском направлении — в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

Автор: Елена Нагорная
