Три бої точаться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 російські військові вісім разів атакували у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну російську атаку, ще один бій триває. Супротивник атакує поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили чотири атаки в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Дотепер тривають ще два бої.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 22 листопада, близько двох десятків разів атакували російські військові в Харківській області минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку – у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки, на Куп’янському напрямку – у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.