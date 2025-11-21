Live

В ХОВА ответили на заявления Герасимова о «захвате Купянска» (видео)

Фронт 14:04   21.11.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
В ХОВА ответили на заявления Герасимова о «захвате Купянска» (видео) Иллюстрация создана ИИ

Информация о захвате или окружении города Купянск на Харьковщине – недостоверная, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Продвижение врага по самому Купянску не зафиксировано. Ситуация там более-менее стабильная. То, что одна из фамилий заявила такую ​​информацию, она недостоверна, это точно, и никакого захвата или окружения Купянска нет», — сказал Синегубов.

Напомним, 20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы захвате Купянска и продвижении российских войск в Волчанске. В Генштабе ВСУ назвали информацию РФ «дешевой провокацией» и подчеркнули: Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. Данные об «успехах РФ в Волчанске» опровергли в ОТГ «Харьков».

Отметим, что не верят в слова российских генералов и СМИ и сами россияне. В Институте изучения войны рассказали, что блогеры из РФ жалуются, что нет никаких доказательств – видео или фото, которые могли бы подтвердить, что ВС РФ удерживают позиции в Купянске.

О 12 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – где атаковала РФ

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
