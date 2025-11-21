Live

О 12 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – где атаковала РФ

Украина 08:13   21.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 21 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток враг пытался прорваться в Харьковской области 12 раз.

На Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции СОУ шесть раз в районе Синельниково и Волчанска.

А на Купянском – украинские защитники отбили шесть атак врага возле Купянска, Песчаного и Новоплатоновки.

Также россияне сбросили авиабомбу на Катериновку.

«Всего за прошедшие сутки произошло 173 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
