Про 12 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – де атакувала РФ
Вранці 21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби ворог намагався прорватися в Харківській області 12 разів.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції СОУ шість разів у районі Синельникового та Вовчанська.
А на Куп’янському – українські захисники відбили шість атак ворога біля Куп’янська, Піщаного та Новоплатонівки.
Також росіяни скинули авіабомбу на Катеринівку.
“Загалом протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе”, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян такі:
