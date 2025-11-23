Live

Что не так с российскими флаговтыками в Купянске, пояснил осинтер Левиев 📹

Фронт 20:59   23.11.2025
Оксана Горун
Что не так с российскими флаговтыками в Купянске, пояснил осинтер Левиев 📹 Скриншот

«Опять враги подсунули Герасимову фейковые карты», — так прокомментировал основатель расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев победные реляции начальника ГШ российской армии.

«Купянск в Харьковской области. На днях начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что город полностью захвачен. И даже были продемонстрированы кадры «флаговтыков» в разных частях города. Вот только проблема в том, что большая часть этих «флаговтыков» произошла на правобережной, то есть в западной части Купянска, а вот на левобережной, то есть в восточной части Купянска в эти же самые дни отмечалось присутствие украинских солдат. Так что нет, Купянск не захвачен», — убежден Левиев.

Видео: Максим Кац/YouTube

Он также высказал предположение, что российские военные будут пытаться улучшить свою отчетность к концу года. А значит, фейковым захватом Купянска дело не ограничится.

Читайте также: Ситуация вокруг Купянска «несколько хуже», чем в нем самом — Трегубов

«Военачальники тоже стараются показать отчетность получше. Поэтому наверняка за оставшиеся полтора месяца мы встретим еще немало опережающих время заявлений», — спрогнозировал осинтер.

Автор: Оксана Горун
