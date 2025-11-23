Ситуация вокруг Купянска «несколько хуже», чем в нем самом — Трегубов

Инфильтрационные действия враг вел вчера, 22 ноября, в Петропавловке — на востоке от Купянска. Это подтвердил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Там 15 батальонов не всунешь»

Трегубов очередной раз прокомментировал заявления российского генерала Герасимова и диктатора Путина — о якобы захвате Купянска и окружении 15 батальонов ВСУ.

«Он это (про окружение — Ред.) сказал даже не о Купянске, а о Купянске-Узловом. Надо понимать, что если Купянск сам – это, по крайней мере, город, то Купянск-Узловой – это небольшой поселок к югу от него. Там четыре квадратных километра всего поселка, и там 15 батальонов не «всунешь» даже если их просто выстроить. Не знаю, почему они так говорят. Если брать ситуацию в самом городе Купянск, то там она остается относительно стабильной. Очень сильно усложнена логистика. Но она для россиян усложнена гораздо сильнее. Фактически было эффективно настроено уничтожение российских инфильтрационных групп еще на заходе в город. И уже зашедшие группы оказались в затруднительном положении — именно потому, что нет эффективного пополнения, а, собственно, любая логистика осуществляется только дронами», — объяснил Трегубов.

Зачистить Купянск — задача с большой звездочкой

По оценкам защитников Украины, сейчас в Купянске находится около 40 захватчиков. Представитель объединенных сил пояснил, как определяют численность врага: речь идет об активных позывных, которые фиксируют в радиоэфире. Оккупанты находятся в северных районах города.

«Это группы разрозненные, с одной стороны. С другой стороны, пытаться их оттуда выдавить или зачистить – это тоже задача с большой звездочкой, потому что в городе летают не только наши дроны, но и вражеские дроны. Поэтому, безусловно, это происходит, но это происходит, в основном, тогда, когда они как-то высовываются – в том числе, для того, чтобы взять себе какие-то сброшенные боеприпасы», — отметил Виктор Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Армия РФ проводит самоубийственные «флаговтыки»

Еще одной причиной для россиян покинуть безопасные «схроны» на днях стала необходимость создать видеоотчет для командования о «захвате Купянска».

«Тут уже по принципу: «Газета «Правда» не может ошибаться». Если Путин очевидно соврал, то надо срочно доводить ситуацию на местах до какой-то реальности. Путин продолжает повторять это (что Купянск «освобожден» — Ред.) как попугай. Возможно, это для зарубежной аудитории делается. Возможно, для того, чтобы это на английский перевели и вложили кому-то в уши. Но ситуация следующая. Они действительно очень хотели, чтобы это соответствовало действительности. Для них действительно соответствие слов Путина действительности важнее фактического контроля над Купянским. Мы знаем это просто потому, что когда было 15 число, когда у них был дедлайн, им сбрасывали флаги. Они этими флагами пытались махать. При том, что когда они пытаются размахивать флагами, очевидно, что они немного «палят» собственные позиции и начинают там умирать. Было видно, что для них продемонстрировать, что они в городе есть, важнее, чем фактически быть в городе и вообще быть на белом свете», — прокомментировал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Вокруг Купянска инфильтрация продолжается

Если в Купянске ситуация стабилизировалась, то вокруг города обстановка более напряженная.

«Несколько хуже может быть ситуация вокруг города, потому что вокруг города россияне еще могут проводить какие-то инфильтрационные действия. В частности, в Петропавловке — это поселок к востоку от города. Эти инфильтрационные действия были отмечены вчера. То есть, пытаются. Если в самом городе ситуация сама по себе высмеивает Владимира Путина, то вокруг города они еще могут позволить себе давить, по крайней мере, в определенных погодных условиях. Сейчас на Харьковщине бывают туманы – и туманы могут помочь малым пехотным группам проникать», — признал Трегубов.