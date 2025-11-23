Live

Ситуація навколо Куп’янська “дещо гірша”, ніж у ньому самому – Трегубов

Фронт 11:12   23.11.2025
Оксана Горун
Ситуація навколо Куп’янська “дещо гірша”, ніж у ньому самому – Трегубов Ілюстрація: мапа DeepState

Інфільтраційні дії ворог вів учора, 22 листопада, в Петропавлівці – на сході від Куп’янська. Це підтвердив у етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Там 15 батальйонів не встромиш”

Трегубов вкотре прокоментував заяви російського генерала Герасимова та диктатора Путіна – про нібито захоплення Куп’янська та оточення 15 батальйонів ЗСУ.

“Він це (про оточення – Ред.) сказав навіть не про Куп’янськ, а про Куп’янськ-Вузловий. Треба розуміти, що якщо Куп’янськ сам – це принаймні місто, то Куп’янськ-Вузловий – це невеличке селище на південь від нього. Там чотири квадратні кілометри всього селище, і там 15 батальйонів не “встромиш” навіть, якщо їх просто вишикувати. Не знаю, чому вони так кажуть. Якщо брати ситуацію в самому місті Куп’янськ, то там вона залишається відносно сталою. Дуже сильно ускладнена логістика, але вона для росіян ускладнена набагато сильніше. Фактично, було ефективно налаштовано знищення російських інфільтраційних груп ще на заходах до міста. І ті групи, що вже зайшли, опинилися у скрутному становищі – саме через те, що немає ефективного поповнення, а, власне, будь-яка логістика здійснюється лише дронами”, – пояснив Трегубов.

Зачистити Куп’янськ – завдання з великою зірочкою

За оцінками захисників України, зараз у Куп’янську перебуває близько 40 загарбників. Представник об’єднаних сил пояснив, як визначають чисельність ворога: йдеться про активні позивні, які фіксують у радіоетері. Окупанти перебувають у північних районах міста.

Читайте також: План Трампа, брехня Герасимова та обстріли Харківщини – огляд фронту (відео)

“Це групи розрізнені, з одного боку. З іншого боку, намагатися їх звідти витиснути чи зачистити – це теж завдання з великою зірочкою, бо в місті літають не тільки наші дрони, а й ворожі дрони. Тому, безумовно, це відбувається, але це відбувається, в основному, тоді, коли вони якось висовуються – в тому числі для того, щоб взяти собі якісь боєприпаси, що їм скинули”, – зазначив Віктор Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Армія РФ проводить самогубні “прапоровтики”

Ще однією причиною для росіян залишати безпечні “схрони” днями стала необхідність створити відеозвіт для командування про “захоплення Куп’янська”.

“Тут уже за принципом: “Газета “Правда” не може помилятися”. Якщо Путін очевидно збрехав, то треба терміново доводити ситуацію на місцях до якоїсь реальності. Путін продовжує повторювати це (що Куп’янськ “освобожден” – Ред.) як папуга. Можливо, це для закордонної аудиторії робиться. Можливо, для того, щоб це на англійську перевели та вклали комусь у вуха. Але ситуація наступна. Вони справді дуже хотіли, щоб це відповідало дійсності. Для них справді відповідність слів Путіна дійсності важливіша за фактичний контроль над Куп’янським. Ми знаємо це просто тому, що коли було 15 число, коли в них був дедлайн, їм скидали прапори, вони цими прапорами намагалися махати. При тому, що коли вони намагаються махати прапорами, очевидно, що вони трішки “палять” власні позиції та починають там помирати. Було видно, що для них продемонструвати, що вони в місті є, важливіше, ніж фактично в місті бути та взагалі бути на білому світі“, – прокоментував начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил.

Навколо Куп’янська інфільтрація продовжується

Якщо в Куп’янську ситуація стабілізувалася, то навколо міста події більш напружені.

Трішки гірше може бути ситуація довкола міста, бо довкола міста росіяни ще можуть проводити якісь інфільтраційні дії, зокрема, в Петропавлівці – це селище на схід від міста. Ці інфільтраційні дії були помічені учора. Тобто намагаються. Якщо в самому місті ситуація сама по собі висміює Володимира Путіна, то довкола міста вони ще можуть собі дозволити тиснути принаймні в певних погодних умовах. Зараз на Харківщині бувають тумани – і тумани можуть допомогти малим піхотним групам проникати”, – визнав Трегубов.

Автор: Оксана Горун
