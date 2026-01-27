Герасимов заявил о «взятии Купянск-Узлового»: в ЦПД это опровергли

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об «освобождении Купянска-Узлового» в Харьковской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал эти заявления очередной ложью.

«Герасимов усиливает параллельную реальность путина — очередная ложь о взятии Купянск-Узлового довольно забавная, поскольку и Купянск, и Купянск-Узловой россияне не контролируют. В Купянске завершается зачистка. Но у герасимова приносят путину на бумажке ложь о «контроле Купянска» и уже даже «Узлового». Реальность же совершенно противоположная», – отметил Коваленко.

Он подчеркнул: главная цель РФ – чтобы их ложь показывала внутри страны «прорывы на фронте», которых нет.

«А также они ботофермами будут гнать эту ложь на Запад, потому что кто там будет разбираться где тот Купянск и что там на самом деле. Но перебьем», — заверили в ЦПИ.

Напомним, высказывание командующего группировкой войск «Запад» российского генерала Кузовлева о том, что оккупанты якобы контролируют Купянск, прокомментировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он отметил, что «это настолько не соответствует действительности, это как из научно-фантастического романа».