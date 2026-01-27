Герасимов заявил о «взятии Купянск-Узлового»: в ЦПД это опровергли
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об «освобождении Купянска-Узлового» в Харьковской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал эти заявления очередной ложью.
«Герасимов усиливает параллельную реальность путина — очередная ложь о взятии Купянск-Узлового довольно забавная, поскольку и Купянск, и Купянск-Узловой россияне не контролируют. В Купянске завершается зачистка. Но у герасимова приносят путину на бумажке ложь о «контроле Купянска» и уже даже «Узлового». Реальность же совершенно противоположная», – отметил Коваленко.
Он подчеркнул: главная цель РФ – чтобы их ложь показывала внутри страны «прорывы на фронте», которых нет.
«А также они ботофермами будут гнать эту ложь на Запад, потому что кто там будет разбираться где тот Купянск и что там на самом деле. Но перебьем», — заверили в ЦПИ.
Напомним, высказывание командующего группировкой войск «Запад» российского генерала Кузовлева о том, что оккупанты якобы контролируют Купянск, прокомментировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он отметил, что «это настолько не соответствует действительности, это как из научно-фантастического романа».
Читайте также: Звание «Герой Украины» присвоили командиру бригады «Ахиллес» Юрию Федоренко
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, герасимов, Купянск-Узловой, фронт, харьковщина, Центр противодействия дезинформации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Герасимов заявил о «взятии Купянск-Узлового»: в ЦПД это опровергли», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 12:39;