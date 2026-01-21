Заявления россиян о захвате Купянска как из фантастического романа — Машовец
Где россияне пытаются пробиться на Харьковщине и есть ли у них успехи, рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.
На Южно-Слобожанском направлении, оно уже Волчанское, продолжаются бои в районе Синельниково-Кирпичное, Вильча-Лиман и на юго-восточной окраине Волчанска, отметил Мащовец.
«Противник пытается продвинуться по двум основным направлениям вдоль Северского Донца, на юг, и на Белый Колодец. Очевидно, что в рамках более широкого плана по наступлению на Великий Бурлук», — поделился предположением военный обозреватель.
Шестая армия россиян на Купянском направлении вынуждена вести боевые действия севернее Купянска, потому что российское командование, очевидно, поставило задачу восстановить свое превосходство в этом районе после недавней неудачи. Сюда перебросили подразделения из состава 1-й танковой армии.
«И они в течение прошедшей недели несколько раз пытались пробить вдоль восточного берега Оскола коридор к окруженным в Купянске остаткам российских штурмовых групп. Идут ожесточенные бои, ВСУ постепенно оттесняют противника на север. Попытки россиян закончились неудачно: их штурмовики остаются заблокированными в центральной части города», — отметил Машовец.
Он также прокомментировал высказывания российского генерала Сергея Кузовлева о том, что оккупанты контролируют Купянск.
«Это как из научно-фантастического романа. Я не знаю мотивы и причины, почему он это озвучивает в публичной сфере. Я уже не говорю о заявлениях, что Купянск-Узловой захвачен российскими войсками, сам Купянск захвачен. Это всё не соответствует действительности», — подчеркнул Машовец.
Читайте также: Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Константин Машовец, купянск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Заявления россиян о захвате Купянска как из фантастического романа — Машовец», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 22:02;