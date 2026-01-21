Заявления россиян о захвате Купянска как из фантастического романа — Машовец

Где россияне пытаются пробиться на Харьковщине и есть ли у них успехи, рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-Слобожанском направлении, оно уже Волчанское, продолжаются бои в районе Синельниково-Кирпичное, Вильча-Лиман и на юго-восточной окраине Волчанска, отметил Мащовец.

«Противник пытается продвинуться по двум основным направлениям вдоль Северского Донца, на юг, и на Белый Колодец. Очевидно, что в рамках более широкого плана по наступлению на Великий Бурлук», — поделился предположением военный обозреватель.

Шестая армия россиян на Купянском направлении вынуждена вести боевые действия севернее Купянска, потому что российское командование, очевидно, поставило задачу восстановить свое превосходство в этом районе после недавней неудачи. Сюда перебросили подразделения из состава 1-й танковой армии.

«И они в течение прошедшей недели несколько раз пытались пробить вдоль восточного берега Оскола коридор к окруженным в Купянске остаткам российских штурмовых групп. Идут ожесточенные бои, ВСУ постепенно оттесняют противника на север. Попытки россиян закончились неудачно: их штурмовики остаются заблокированными в центральной части города», — отметил Машовец.

Он также прокомментировал высказывания российского генерала Сергея Кузовлева о том, что оккупанты контролируют Купянск.

«Это как из научно-фантастического романа. Я не знаю мотивы и причины, почему он это озвучивает в публичной сфере. Я уже не говорю о заявлениях, что Купянск-Узловой захвачен российскими войсками, сам Купянск захвачен. Это всё не соответствует действительности», — подчеркнул Машовец.