Тяжелая ночь «прилетов» по Харькову и первый снег — итоги 19 ноября
МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 ноября.
19 БпЛА «Герань-2» атаковали Харьков в ночь на 19 ноября
Тяжелую ночь пережил Харьков. Около полуночи город содрогался от взрывов. 19 беспилотников атаковали два района – Слободской и Основянский, один из БпЛА не сдетонировал, сообщил мэр Игорь Терехов. Ночью появилась информация о попадании в жилую многоэтажку. К счастью, она не подтвердилась.
Один из БпЛА упал у подъезда девятиэтажки, горели автомобили
«Прилет» зафиксировали у подъезда девятиэтажки в Основянском районе. Рядом с домом вспыхнули десять автомобилей. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 51 человека, в том числе троих детей.
Пострадали полсотни домов, предприятие, «Сільпо» и лицей
Наибольшие повреждения получил жилой квартал в Слободском районе — именно там было больше «прилетов». Были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сільпо», близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. Здание учебного заведения, в котором действует «пункт несокрушимости» и выдают бесплатные горячие обеды, осталось без окон. В двух районах пострадали 53 дома, были выбиты 4 тысячи окон.
Из-за повреждений подстанции – проблемы со светом и электротранспортом
Из-за повреждений трансформаторной подстанции в маршрутах троллейбусов и трамваев внесли изменения, некоторые из них заменили автобусами. Досталось и самим троллейбусам – несколько единиц разбиты. У многих жителей после прилетов исчезло электричество, по состоянию на день без света оставались 40 тысяч абонентов. По данным областной прокуратуры, все удары по городу нанесли «геранями».
46 человек обратились к медикам, шестерых из них доставили в больницы
Число пострадавших в течение ночи постоянно росло. Всего за помощью к медикам обратились 46 человек. Среди них двое детей — девочки 9 и 13 лет, подвергшиеся острому стрессу. Как сообщал ночью начальник ХОВА Олег Синегубов, госпитализировали шестерых пострадавших. На утро в больницах оставались пятеро, их состояние было среднее.
Депутаты увеличили расходы на зарплаты коммунальщикам и теплоснабжение
Депутаты Харьковского городского совета сегодня собирались на сессию. В связи с предоставлением городу дополнительной дотации — более чем на 205 миллионов увеличили расходы бюджета на зарплаты коммунальщикам и на 46 миллионов — на бесперебойное функционирование системы теплоснабжения. В конце концов в городе увековечили фронтмена группы «Мертвый Пивень» и актера театра «Арабески» Города Барбару. В его честь назвали улицу в Новобаварском районе.
Первый снег пошел 19 ноября в Харькове и области
Первый снег, как и прогнозировали, пошел сегодня в Харькове и области. Утром все начиналось с дождя, но ближе к полудню снег валил хлопьями и на время покрыл землю и растения, что позволило харьковчанам в полной мере насладиться этим событием. Согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, в ночь на 20 ноября в Харькове столбики термометров будут показывать около 0, а по области возможны морозы до -2 и местами мокрый снег. Утром ожидают туманы, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными. Зимняя погода пока не задержится. Днем в четверг температура поднимется кое-где до +8, а в пятницу будет уже до +15.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тяжелая ночь «прилетов» по Харькову и первый снег — итоги 19 ноября», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 23:04;