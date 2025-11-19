Live

Тяжелая ночь «прилетов» по Харькову и первый снег — итоги 19 ноября

Оригинально 23:04   19.11.2025
Оксана Якушко
Тяжелая ночь «прилетов» по Харькову и первый снег — итоги 19 ноября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 ноября.

 

19 БпЛА «Герань-2» атаковали Харьков в ночь на 19 ноября

Тяжелую ночь пережил Харьков. Около полуночи город содрогался от взрывов. 19 беспилотников атаковали два района – Слободской и Основянский, один из БпЛА не сдетонировал, сообщил мэр Игорь Терехов. Ночью появилась информация о попадании в жилую многоэтажку. К счастью, она не подтвердилась.

Один из БпЛА упал у подъезда девятиэтажки, горели автомобили

«Прилет» зафиксировали у подъезда девятиэтажки в Основянском районе. Рядом с домом вспыхнули десять автомобилей. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 51 человека, в том числе троих детей.

Пострадали полсотни домов, предприятие, «Сільпо» и лицей

Наибольшие повреждения получил жилой квартал в Слободском районе — именно там было больше «прилетов». Были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сільпо», близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. Здание учебного заведения, в котором действует «пункт несокрушимости» и выдают бесплатные горячие обеды, осталось без окон. В двух районах пострадали 53 дома, были выбиты 4 тысячи окон.

Из-за повреждений подстанции – проблемы со светом и электротранспортом

Из-за повреждений трансформаторной подстанции в маршрутах троллейбусов и трамваев внесли изменения, некоторые из них заменили автобусами. Досталось и самим троллейбусам – несколько единиц разбиты. У многих жителей после прилетов исчезло электричество, по состоянию на день без света оставались 40 тысяч абонентов. По данным областной прокуратуры, все удары по городу нанесли «геранями».

46 человек обратились к медикам, шестерых из них доставили в больницы

Число пострадавших в течение ночи постоянно росло. Всего за помощью к медикам обратились 46 человек. Среди них двое детей — девочки 9 и 13 лет, подвергшиеся острому стрессу. Как сообщал ночью начальник ХОВА Олег Синегубов, госпитализировали шестерых пострадавших. На утро в больницах оставались пятеро, их состояние было среднее.

Депутаты увеличили расходы на зарплаты коммунальщикам и теплоснабжение

Депутаты Харьковского городского совета сегодня собирались на сессию. В связи с предоставлением городу дополнительной дотации — более чем на 205 миллионов увеличили расходы бюджета на зарплаты коммунальщикам и на 46 миллионов — на бесперебойное функционирование системы теплоснабжения. В конце концов в городе увековечили фронтмена группы «Мертвый Пивень» и актера театра «Арабески» Города Барбару. В его честь назвали улицу в Новобаварском районе.

Первый снег пошел 19 ноября в Харькове и области

Первый снег, как и прогнозировали, пошел сегодня в Харькове и области. Утром все начиналось с дождя, но ближе к полудню снег валил хлопьями и на время покрыл землю и растения, что позволило харьковчанам в полной мере насладиться этим событием. Согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, в ночь на 20 ноября в Харькове столбики термометров будут показывать около 0, а по области возможны морозы до -2 и местами мокрый снег. Утром ожидают туманы, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными. Зимняя погода пока не задержится. Днем в четверг температура поднимется кое-где до +8, а в пятницу будет уже до +15.

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Оксана Якушко
