Об опасной погоде в четверг в Харькове и области предупредили синоптики

Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 20 ноября.

«Ночью и утром 20 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, 19 ноября в Харькове выпал первый снег.

По прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, 19 ноября в Харькове будет облачно. Синоптики прогнозировали небольшой дождь со снегом. В городе днем ​​столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов. По области температура воздуха в течение суток будет от 0 до 5 тепла. Синоптик Наталья Диденко писала, что с 24 ноября в Украине ожидается похолодание. «Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, кошек подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья и блеска шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении, читаем книги, держим равновесие, поддерживаем собственную культуру и, как всегда, донатами, наших золотых парней и девушек!» , – советовала Диденко.