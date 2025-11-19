Про небезпечну погоду у четвер в Харкові та області попередили синоптики
Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 20 листопада.
«Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, 19 листопада у Харкові випав перший сніг.
За прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, 19 листопада у Харкові буде хмарно. Синоптики прогнозували невеликий дощ зі снігом. У місті вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів. По області температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла. Синоптикиня Наталка Діденко писала, що з 24 листопада в Україні очікується похолодання. «Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров’я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!», – радила Діденко.
Читайте також: У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики, туман;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про небезпечну погоду у четвер в Харкові та області попередили синоптики», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 13:12;