Про небезпечну погоду у четвер в Харкові та області попередили синоптики

Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 20 листопада.

«Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, 19 листопада у Харкові випав перший сніг.

За прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, 19 листопада у Харкові буде хмарно. Синоптики прогнозували невеликий дощ зі снігом. У місті вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів. По області температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла. Синоптикиня Наталка Діденко писала, що з 24 листопада в Україні очікується похолодання. «Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров’я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!», – радила Діденко.