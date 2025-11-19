Live

У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті

Транспорт 11:35   19.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті

Сьогодні, 19 листопада, з 9:00 до 15:00 у центральній частині Харкова буде заборонений проїзд транспорту, пишуть у пресслужбі мерії. 

Проїзд обмежать на вулиці Чернишевській на ділянці від вулиці Костомарівської до вулиці Ярослава Мудрого.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з видаленням аварійних дерев. Пропуск транспорту буде організований через перехрестя вул. Чернишевська – вул. Костомарівська, вул. Чернишевська – вул. Каразіна”, – передають у мерії.

У міськраді зазначили: об’їхати перекриту ділянку можна буде прилеглими вулицями – Миколи Хвильового, Мироносицькою та іншими.

Читайте також: Через нічний обстріл Харкова по-новому курсує транспорт (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
19.11.2025, 11:35
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
19.11.2025, 07:26
Що відбувається в Харкові після нічних обстрілів, розповів Терехов
Що відбувається в Харкові після нічних обстрілів, розповів Терехов
19.11.2025, 10:16
Через удари вибиті три тисячі вікон, пошкоджені 45 будівель: мерія про збитки
Через удари вибиті три тисячі вікон, пошкоджені 45 будівель: мерія про збитки
19.11.2025, 09:31
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
19.11.2025, 08:34
Через обстріли Харкова постраждали 46 людей – Синєгубов (фото)
Через обстріли Харкова постраждали 46 людей – Синєгубов (фото)
19.11.2025, 08:50

Новини за темою:

16.10.2025
У Харкові перекриють центральні вулиці – як об’їжджати
02.10.2025
Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі
21.05.2025
На два дні перекриють рух транспорту на одній із центральних вулиць Харкова
19.05.2025
На три дні перекриють рух транспорту в одному з районів Харкова
21.04.2025
На 20 днів перекрили рух транспорту в одному із районів Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 11:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 листопада, з 9:00 до 15:00 у центральній частині Харкова буде заборонений проїзд транспорту, пишуть у пресслужбі мерії. ".