У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті

Сьогодні, 19 листопада, з 9:00 до 15:00 у центральній частині Харкова буде заборонений проїзд транспорту, пишуть у пресслужбі мерії.

Проїзд обмежать на вулиці Чернишевській на ділянці від вулиці Костомарівської до вулиці Ярослава Мудрого.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з видаленням аварійних дерев. Пропуск транспорту буде організований через перехрестя вул. Чернишевська – вул. Костомарівська, вул. Чернишевська – вул. Каразіна”, – передають у мерії.

У міськраді зазначили: об’їхати перекриту ділянку можна буде прилеглими вулицями – Миколи Хвильового, Мироносицькою та іншими.