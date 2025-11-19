Из-за ночного обстрела Харькова ранены 46 человек – Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что за сутки россияне обстреляли восемь населенных пунктов области и Харьков.

«В результате обстрелов в Харькове пострадали 46 человек, среди них двое детей – девочки 9 и 13 лет. Враг атаковал Слободской и Основянский районы Харькова 19 БпЛА типа «Герань-2», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

КАБ;

24 БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

25 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове повреждены 16 многоэтажек, 31 авто, гаражный кооператив, подстанция «скорой», супермаркет, школа и троллейбусы.

«В Купянском районе поврежден частный дом, два автомобиля (с. Староверовка); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая)», – добавил Синегубов.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 32 пострадавших в Харькове, среди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет.