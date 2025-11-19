Live

Через нічний обстріл Харкова поранені 46 людей – Синєгубов (фото)

Події 08:50   19.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через нічний обстріл Харкова поранені 46 людей – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що за добу росіяни обстріляли вісім населених пунктів області та Харків.

Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали 46 людей, серед них двоє дітей – дівчатка 9 і 13 років. Ворог атакував Слобідський і Основ’янський райони Харкова 19 БпЛА типу “Герань-2”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • 24 БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • 25 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли у Харкові пошкоджені 16 багатоповерхівок, 31 авто, гаражний кооператив, підстанція “швидкої”, супермаркет, школа та тролейбуси.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, два автомобілі (с. Старовірівка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова)“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 32 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років.

Читайте також: У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через нічний обстріл Харкова поранені 46 людей – Синєгубов (фото)
Через нічний обстріл Харкова поранені 46 людей – Синєгубов (фото)
19.11.2025, 08:50
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
19.11.2025, 07:26
Новини Харкова – головне за 19 листопада: наслідки масованої атаки БпЛА
Новини Харкова – головне за 19 листопада: наслідки масованої атаки БпЛА
19.11.2025, 08:54
Два десятки БпЛА атакували Харків: влучання у 9-поверхівку, 32 постраждалих
Два десятки БпЛА атакували Харків: влучання у 9-поверхівку, 32 постраждалих
19.11.2025, 02:02
Сьогодні 19 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 листопада 2025: яке свято та день в історії
19.11.2025, 06:00
Через нічний обстріл Харкова сьогодні по-новому курсує транспорт
Через нічний обстріл Харкова сьогодні по-новому курсує транспорт
19.11.2025, 07:43

Новини за темою:

14.11.2025
РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
14.11.2025
Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State
12.11.2025
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
09.11.2025
Пошкоджена критична інфраструктура та десятки домів – “прильоти” в Лозовій
09.11.2025
Синєгубов: окупанти атакували шість населених пунктів – що пошкодили


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через нічний обстріл Харкова поранені 46 людей – Синєгубов (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що за добу росіяни обстріляли вісім населених пунктів області та Харків.".