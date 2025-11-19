Через нічний обстріл Харкова поранені 46 людей – Синєгубов (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що за добу росіяни обстріляли вісім населених пунктів області та Харків.
“Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали 46 людей, серед них двоє дітей – дівчатка 9 і 13 років. Ворог атакував Слобідський і Основ’янський райони Харкова 19 БпЛА типу “Герань-2”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- 24 БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- 25 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли у Харкові пошкоджені 16 багатоповерхівок, 31 авто, гаражний кооператив, підстанція “швидкої”, супермаркет, школа та тролейбуси.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, два автомобілі (с. Старовірівка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова)“, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 32 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років.
Читайте також: У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
