Тяжка ніч “прильотів” по Харкову і перший сніг – підсумки 19 листопада

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 19 листопада.

<br />

Тяжку ніч пережив Харків. Близько опівночі місто здригалося від вибухів. 19 безпілотників атакували два райони – Слобідський та Основ’янський, один з них не здетонував, повідомив мер Ігор Терехов. Вночі з’явилась інформація щодо влучання в житлову. На щастя, вона не підтвердилась.

“Приліт” зафіксували біля під’їзду дев’ятиповерхівки в Основ’янському районі. Поряд з будинком спалахнули десять автівок. Із задимленого під’їзду рятувальники евакуювали 51 людину, зокрема трьох дітей.

Найбільших пошкоджень зазнав житловий квартал у Слобідському районі – саме там було найбільше “прильотів”. Були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет «Сільпо», прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. Будівля навчального закладу, в якій діє «пункт незламності» і видають безоплатні гарячі обіди, залишилась без вікон. У двох районах постраждали 53 будинки, було вибито 4 тисячі вікон.

Через пошкодження трансформаторної підстанції до маршрутів низки тролейбусів і трамваїв були внесені зміни, деякі з них замінили автобусами. Дісталося і самим тролейбусам – декілька одиниць були розтрощені. У низки мешканців після “прильотів” зникла електрика, станом на день без світла лишались 40 тисяч абонентів. За даними обласної прокуратури, всі удари по місту були завдані “геранями”.

Кількість постраждалих протягом ночі постійно зростала. Загалом по допомогу до медиків звернулися 46 людей. Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 13 років, які зазнали гострого стресу. Як повідомляв вночі начальник ХОВА Олег Синєгубов, ушпиталили шістьох постраждалих. На ранок у лікарнях залишались п’ятеро, їхній стан був середній.

Депутати Харківської міської ради сьогодні збирались на сесію. У зв’язку з наданням місту додаткової дотації – на понад 205 мільйонів збільшили видатки бюджету на зарплати комунальникам й на 46 мільйонів – на безперебійне функціонування системи теплопостачання. Врешті у місті увічнили фронтмена гурту «Мертвий Півень» та актора театру «Арабески» Міська Барбару. На його честь назвали вулицю в Новобаварському районі.

Перший сніг, як і прогнозували, пішов сьогодні у Харкові та області. Вранці все починалося з дощу, але ближче до опівдня по-зимовому захурделило. Сніг валив пластівцями й на деякий час вкрив землю та рослини, що дало змогу харків’янам повною мірою насолодитися цією подією та зробити багацько відео та фото для сторіз. Згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, в ніч проти 20 листопада у Харкові стовпчики термометрів показуватимуть близько 0, а по області можливі морози до -2 й місцями мокрий сніг. Вранці очікують тумани, тож водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Зимова погода поки що не затримається. Удень у четвер температура підніметься подекуди до +8, а в п’ятницю буде вже до +15.