Мільйони на зарплати комунальникам і опалення: зміни у бюджеті Харкова

Депутати Харківської міськради під час сесії 19 жовтня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.

«Це обумовлено наданням Харкову додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 224,1 млн грн», – пояснили у департаменті бюджету і фінансів.

Тож за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшили видатки на: