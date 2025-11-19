Live

Мільйони на зарплати комунальникам і опалення: зміни у бюджеті Харкова

Суспільство 15:21   19.11.2025
Вікторія Яковенко
Мільйони на зарплати комунальникам і опалення: зміни у бюджеті Харкова

Депутати Харківської міськради під час сесії 19 жовтня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.

«Це обумовлено наданням Харкову додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 224,1 млн грн», – пояснили у департаменті бюджету і фінансів.

Тож за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшили видатки на:

  • заробітну плату працівникам комунальних підприємств житлово-комунального господарства та метрополітену – на 205,6 млн грн;
  • безперебійне функціонування системи теплопостачання – на 46 млн грн;
  • виконання боргових зобов’язань комунальних підприємств «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал» за інвестиційними проєктами – на 353,3 млн грн;
  • надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 10 млн грн.

Автор: Вікторія Яковенко
