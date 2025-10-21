Live
ВСУ могли вернуть территории на трех направлениях Харьковщины – ISW

Украина 07:21   21.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Аналитики Института изучения войны (ISW), сообщили, что у украинских защитников, вероятно, есть успехи на Южно-Слобожанском, Купянском и Боровском направлениях. Тем временем россияне смогли продвинуться на Великобурлукском.

Согласно геолокационным кадрам, украинские войска продвинулись или продолжают удерживать территории в районе Тихого. Ранее же враг утверждал, что ВС РФ захватили эти земли.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Синельниково, на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске и близ Тихого (все к северо-востоку от города Харьков)», – уточнили в Институте изучения войны

В то же время оккупанты смогли продвинуться на севере от Боголовки, что на Великобурлукском направлении.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Амбарного (к северо-востоку от Великого Бурлука) и Отрадного (восточнее Великого Бурлука) и в направлении Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – рассказали аналитики.

Тем временем эксперты сообщили: зафиксировали присутствие СОУ в центральной части Купянска. Это означает, что, несмотря на ранее опубликованные данные россиян, враг пока что не сумел захватить эту часть города.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к западу и в пределах центральной части Купянска и к северу от Кучеровки (восточнее Купянска). Российские войска атаковали поблизости и в пределах самого Купянска; северо-восточнее Купянска вблизи Двуречанского и Каменки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки и Песчаного 19 и 20 октября», – отметили эксперты.

Удерживают или продвинулись украинские войска и на западе от Нововодяного – населенный пункт находится на юго-востоке от Боровой, добавили в ISW.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
