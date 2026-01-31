Таких случаев в Харькове быть не должно — Терехов высказался о мобилизации
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к Министерству обороны с призывом уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации.
«Нужно пополнять ряды ВСУ и проводить мобилизационные мероприятия. При этом очень важно, чтобы мобилизация проходила справедливо, без нарушений, не превращалась в публичные конфликты между гражданами и ТЦК. К сожалению, такие случаи все еще имеют место», — написал Терехов в своем Telegram-канале 31 января.
Он напомнил резонансную историю с избиением военнослужащим ТЦК учителя в Харькове. Это дело дошло до суда — и приговор был не в пользу нападавшего.
«Недавно по сети вновь разошлись резонансные кадры – силовой мобилизации мужчины в харьковском метрополитене. На видео люди в военной форме за руки и ноги буквально выносят человека из помещения. К сожалению, это не единичные явления. Убежден, что таких случаев ни в нашем городе, ни в нашем государстве быть не должно», — подчеркнул Терехов.
Он обратился к Минобороны с призывом «выполнить поручение Президента Украины и уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации». А также — не игнорировать проблему, разбираться в каждом эпизоде и обеспечить ношение сотрудниками ТЦК боди-камер.
«Война идет не только на земле, в воздухе и море. Она идет за умы и настроения общества. Дороже всего, что есть у государства – это доверие граждан. Именно оно определяет стойкость народа, мотивацию людей к сопротивлению противнику. И именно такие эпизоды «силовой мобилизации» постоянно использует враг для того, чтобы это доверие подорвать», — считает мэр Харькова.
Читайте также: «В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК
Ранее СМИ, присутствовавшие на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили, что он назвал решение вопроса принудительной мобилизации среди основных задач, которые стоят перед новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
