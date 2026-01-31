Live

Таких случаев в Харькове быть не должно — Терехов высказался о мобилизации

Политика 17:55   31.01.2026
Оксана Горун
Таких случаев в Харькове быть не должно — Терехов высказался о мобилизации Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к Министерству обороны с призывом уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации.

 «Нужно пополнять ряды ВСУ и проводить мобилизационные мероприятия. При этом очень важно, чтобы мобилизация проходила справедливо, без нарушений, не превращалась в публичные конфликты между гражданами и ТЦК. К сожалению, такие случаи все еще имеют место», — написал Терехов в своем Telegram-канале 31 января.

Он напомнил резонансную историю с избиением военнослужащим ТЦК учителя в Харькове. Это дело дошло до суда — и приговор был не в пользу нападавшего.

«Недавно по сети вновь разошлись резонансные кадры – силовой мобилизации мужчины в харьковском метрополитене. На видео люди в военной форме за руки и ноги буквально выносят человека из помещения. К сожалению, это не единичные явления. Убежден, что таких случаев ни в нашем городе, ни в нашем государстве быть не должно», — подчеркнул Терехов.

Он обратился к Минобороны с призывом «выполнить поручение Президента Украины и уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации». А также — не игнорировать проблему, разбираться в каждом эпизоде и обеспечить ношение сотрудниками ТЦК боди-камер.

«Война идет не только на земле, в воздухе и море. Она идет за умы и настроения общества. Дороже всего, что есть у государства – это доверие граждан. Именно оно определяет стойкость народа, мотивацию людей к сопротивлению противнику. И именно такие эпизоды «силовой мобилизации» постоянно использует враг для того, чтобы это доверие подорвать», — считает мэр Харькова.

Читайте также: «В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК

Ранее СМИ, присутствовавшие на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили, что он назвал решение вопроса принудительной мобилизации среди основных задач, которые стоят перед новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины
Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины
31.01.2026, 12:39
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения (обновлено)
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения (обновлено)
31.01.2026, 15:15
Новости Харькова — главное 31 января: прилет «Молнии», скачки напряжения
Новости Харькова — главное 31 января: прилет «Молнии», скачки напряжения
31.01.2026, 18:05
Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
31.01.2026, 12:15
Трагическая смерть подростка в Песочине: полиция устанавливает обстоятельства
Трагическая смерть подростка в Песочине: полиция устанавливает обстоятельства
31.01.2026, 13:00
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
31.01.2026, 13:29

Новости по теме:

28.01.2026
«В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК
20.01.2026
Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ
25.12.2025
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
08.12.2025
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
27.11.2025
Обещал, что ВЛК признает непригодным: харьковчанина задержали – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Таких случаев в Харькове быть не должно — Терехов высказался о мобилизации», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 января 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к Министерству обороны с призывом уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации".