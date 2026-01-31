Таких випадків у Харкові бути не повинно – Терехов висловився про мобілізацію
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до Міністерства оборони із закликом приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян під час мобілізації.
“Потрібно поповнювати лави ЗСУ і проводити мобілізаційні заходи. При цьому, дуже важливо, щоб мобілізації проходила справедливо, без порушень, не перетворювалась на публічні конфлікти між громадянами та ТЦК. На жаль, такі випадки все ще мають місце”, – написав Терехов у своєму телеграм-каналі 31 січня.
Він нагадав резонансну історію зі побиттям військовослужбовцем ТЦК вчителя в Харкові. Ця справа дійшла до суду – і вирок був не на користь нападника.
“Нещодавно мережею знову розходились резонансні кадри – “силової мобілізації” чоловіка у харківському метрополітені. На відео люди у військовій формі за руки та ноги буквально виносять людину із приміщення. На жаль, це не поодинокі явища. Переконаний, що таких випадків ні у нашому місті, ні в нашій державі бути не повинно“, – підкреслив Терехов.
Він звернувся до Міноборони із закликом “виконати доручення Президента України та приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян під час мобілізації”. А також – не ігнорувати проблему, розбиратися в кожному епізоді та забезпечити носіння співробітниками ТЦК боді-камер.
“Війна йде не тільки на землі, у повітрі та в морі. Вона йде за уми й настрої суспільства. Найдорожче, що є у держави – це довіра громадян. Саме вона визначає стійкість народу, мотивацію людей до опору ворогу. І саме такі епізоди “силової мобілізації” постійно використовує ворог для того, щоб цю довіру підірвати”, — вважає він.
Читайте також: “У Харкові вдруге мобілізували чоловіка з епілепсією”. Що кажуть у ТЦК
Раніше ЗМІ, які були присутні на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили, що він назвав розв’язання питання примусової мобілізації серед основних завдань, які стоять перед новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.
