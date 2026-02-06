У Харкові 16 осіб уникнули мобілізації: затримали посадовців ТЦК
Схему ухилення від мобілізації, що діяла в одному з районних ТЦК та СП, викрили правоохоронці в Харкові.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тимчасово виконуючий обов’язки начальника районного ТЦК та СП разом із оператором мобілізаційного відділення незаконно вносили зміни до системи «Оберіг».
«Зокрема, фігуранти незаконно змінювали адреси місця проживання військовозобов’язаних осіб, діючи в їхніх інтересах», – розповіли у поліції.
Правоохоронці провели низку обшуків вдома у фігурантів – вилучили гроші та службову документацію. Також копи встановили 16 осіб, які внаслідок цих фігурантів уникнули мобілізації.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах. Санкція статті передбачає до шести років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.
Обом підозрюваним вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Читайте також: Катування жителів Ізюмщини: підозрюють зрадника з позивним «Чеснок» – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мобілізація, новини Харкова, поліція, тцк, уклонение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові 16 осіб уникнули мобілізації: затримали посадовців ТЦК», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 15:25;