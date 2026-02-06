У Харкові 16 осіб уникнули мобілізації: затримали посадовців ТЦК

Схему ухилення від мобілізації, що діяла в одному з районних ТЦК та СП, викрили правоохоронці в Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тимчасово виконуючий обов’язки начальника районного ТЦК та СП разом із оператором мобілізаційного відділення незаконно вносили зміни до системи «Оберіг».

«Зокрема, фігуранти незаконно змінювали адреси місця проживання військовозобов’язаних осіб, діючи в їхніх інтересах», – розповіли у поліції.

Правоохоронці провели низку обшуків вдома у фігурантів – вилучили гроші та службову документацію. Також копи встановили 16 осіб, які внаслідок цих фігурантів уникнули мобілізації.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах. Санкція статті передбачає до шести років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Обом підозрюваним вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.